«Обнимались в машине»: стало известно имя нового возлюбленного Ирины Шейк New York Post: модель Ирина Шейк встречается с бывшим мужем Жизель Бюндхен

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Cупермодель Ирина Шейк

Российская супермодель Ирина Шейк была замечена в автомобиле Rolls Royce футболиста Тома Брэди, бывшего мужа модели Жизель Бюндхен, сообщает New York Post. Издание опубликовало кадры, на которых 45-летний спортсмен обнимает и гладит лицо своей 37-летней спутницы, после того как пара вместе провела выходные. По данным издания, Брэди забрал Шейк из отеля Bel-Air, а затем она осталась ночевать в его доме в Лос-Анджелесе.

Брэди заехал за ней в пятницу днем в отель в Лос-Анджелесе и отвез к себе. Они вышли из его особняка на следующее утро около 09:30 утра. Позже он отвез Шейк, одетую так же, как и накануне вечером, обратно в отель на своем роскошном автомобиле. Они обнимались и мило проводили время в машине, — делится подробностями свидания издание.

Впервые о романе Брэди и Шейк заговорили в июне 2023 года, когда модель и спортсмен вместе появились на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на Сардинии. Однако еще месяц назад представители Шейк категорически отрицали эту версию.

Фотографии Брэди и Шейк были сделаны всего через несколько недель после того, как появились слухи, что Брэди встречается с Ким Кардашьян. Однако позже выяснилось, что они с Ким просто кокетничали на вечеринке друзей, — пишет издание.

В 2022 году сообщалось, что пользователи соцсетей жестко раскритиковали Ирину Шейк за поддержку российской спецоперации и потребовали у мировых брендов отказаться от работы с моделью и внести ее в черные списки. Осуждать Шейк начали после того, как она выложила в соцсети фотографию салата с подписью Russianzz on Wednaday. После шквала критики модель удалила фото, выложив позднее такое же, но уже без подписи.