Обнималась с Малаховым: фото с вечеринки Бузовой в честь 20 лет на ТВ

Фото: Пресс-служба Ольги Бузовой

Андрей Малахов и Ольга Бузова

15 мая Ольга Бузова отметила 20-летие на телевидении. В этот день на канале ТНТ вышел первый выпуск реалити-шоу «Дом-2» с ней.

Празднование проходило в самом центре Москвы, в баре «Шаляпин» отеля «Метрополь». Там поставили маленькие ламповые телевизоры, на которых транслировалось ток-шоу с участием Ольги, на стене висел большой баннер с фотографиями артистки и этапами ее творческого пути, на столиках лежали фото певицы.

В центре бара была воссоздана легендарная поляна «Дома-2» с бревном. Ольга появилась перед прессой в розовом костюме с плюшевым мишкой в руках и в белом парике. Бузова рассказала, как пришла на телевидение юной девочкой и сама без блата строила карьеру.

Позже Ольга несколько раз меняла наряды: для пресс-подхода на подиуме она выбрала красное длинное платье с воланами, потом переоделась в черное мини с откровенным декольте.

На праздник к Ольге пришли экс-участницы «Дома-2», Виктория Боня с 12-летней дочерью от сына британского миллиардера и Алена Водонаева. Под прицелами камер они вместе вспомнили, как конфликтовали на «Доме-2». Друг Бузовой телеведущий Андрей Малахов пришел без супруги и обнимался с певицей.

На вечеринку пришел и нынешний коллега Бузовой, телеведущий Дмитрий Дибров. Автор нескольких песен артистки рэпер ST говорил о ней много хорошего и возмутился, когда его попросили прокомментировать слова Полины Гагариной о том, что Бузова никакая не певица, а скорее стендап-комик. Эта тема постоянно всплывала, в том числе в приватных разговорах телеведущей с ее гостями.

Певица Слава пришла в коротком платье, украшенном пайетками. Артистка взяла с собой на праздник к Бузовой обеих дочерей. Люся Чеботина выбрала спортивный расслабленный образ и много говорила о дружбе с Ольгой. По ее словам, Бузова учит ее не реагировать на хейт и не тратить на это свою жизнь.

Мероприятие также посетили Мария Погребняк, Алана Мамаева, Анна Седокова, Олег Верещагин, Иосиф Пригожин с Валерией, Эвелина Бледанс, Светлана Бондарчук и многие другие. Журналисты ожидали увидеть Филиппа Киркорова, с которым артистка тоже дружит, но поп-король так и не появился.

В конце вечера Ольга представила публике новую песню «Гамбит» и клип на нее. После этого Бузова спела еще несколько своих хитов.

Кадры с вечеринки Ольги Бузовой смотрите в фотогалерее NEWS.ru.