Обнажённая Ольга Серябкина вновь взбудоражила Сеть

https://static.news.ru/photo/3793506c-49dd-11eb-a84b-fa163e074e61_660.jpg Ольга Серябкина Фото: seryabkina/instagram.com

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина выложила в социальной сети снимок, на котором она позирует в джинсовых брюках, обхватив оголённую грудь руками.

Стоит отметить, что фото получилось достаточно оригинальным и ничуть не пошлым. За какие-то полчаса снимки певицы набрали более 20 тысяч лайков.

Поклонники артистки отметили, что из-за таких фото можно «забыть как дышать». Многие из них подчеркнули, что на странице Серябкиной в социальной сети «стало слишком жарко». Были и те, кто предложил певице выложить серию фото топлес, без использования рук.

Перед Новым годом решила всех порадовать, — прокомментировал фото один из поклонников Серябкиной.

Ранее NEWS.ru писал, что советская и латвийская певица Лайма Вайкуле ввела в ступор часть своих подписчиков в социальных сетях. Звезда эстрады опубликовала поздравление с Новым годом. На кадрах исполнительница в очках и с более короткой стрижкой. Фанаты заявили, что 66-летняя Вайкуле выглядит старше, чем раньше. Юзеры добавили, что с трудом узнали кумира.