Обнародованы заработки Собчак за прошлый год

Бизнес Ксении Собчак за прошлый год принёс владелице более 6 млн рублей за прошлый год. Об этом свидетельствуют данные налоговой отчётности в ЕГРЮЛ, сообщает KP.RU.

Телеведущая владеет маркетинговым и пиар-агентствами вместе со своей подругой Юлией Приходько, бывшая ведущая «Дома-2» любит рассказывать об их успехах. Согласно публичным данным, какое-то время фирмы Собчак «Лидерс» и «Джун энд Джулай» показали убытки почти на 9 млн рублей.

Однако, в прошлом году бизнес телеведущей вышел в плюс. Первая фирма задекларировала прибыль в 5,7 млн рублей, вторая — в 72 тысячи рублей. Издание обращает внимание, что это не все доходы телезвезды. Сюда не входят гонорары и прочие заработки. К тому же, многие артисты проводят деньги через собственные ИП, по которым данные закрыты, а также получают вознаграждение в конвертах.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что телеведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы за $10,3 млн (1 млрд рублей на момент продажи). Речь идёт об апартаментах в элитном жилом комплексе в «тихом переулке» района Хамовники. По данным канала, покупателем стал совладелец букмекерской конторы «Фонбет» Максим Кирюхин, владеющий 8,67% акций БК.