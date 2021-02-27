Обматерившая соседку жена Игоря Николаева назвала причину скандала

Ранее сообщалось, что вернувшись в Москву из Майами, Юлия Проскурякова увидела, что её парковочное место занято — на него без разрешения поставил свою машину концертный директор певицы Милены Дейнеги, чей супруг-миллионер Евгений Самусенко умер в апреле 2020 года. Мужчина, проживающей в том же доме, оставил на машине свой номер телефона. Но несмотря на это, жена композитора обложила его матом.

Я два часа бегала по парковке, и что? Разве никто не употребляет матерных слов? А какого ещё слова заслуживает человек, которому я в течение двух часов дозваниваюсь? Они просто уснули, они на нас «забили». Просто уснули и выключили телефон. На следующее утро они только в 09:30 машину перепарковали. Через восемь часов после всего, — цитирует НТВ жену Николаева.

Проскурякова отметила, что Дейнега прекрасно знала, кому принадлежит парковка, поскольку несколько лет назад это парковочное место семья композитора купила у её мужа. Артистка заявила, что такие поступки не заслуживают иной реакции, к тому же Милена со своим приятелем сами лезли на рожон.

В свою очередь соседка призналась, что всё произошедшее для неё стало абсолютным шоком. По её словам, в доме живут уважаемые и респектабельные люди — Владимир Соловьёв, Олег Дерипаска, Дима Маликов, которые никогда не будут так себя вести.

Я тоже родилась в посёлке в Краснодарском крае, почему я не позволяю себе таких вещей: тыкать, оскорблять? Мы всё-таки живём как-то в воспитанном обществе на улице Тверской, дамы и господа, а не где-то в колхозе, где коровам крутят хвосты, — сказала Милена Дейнега.

Как писал ранее NEWS.ru, житель Перми соорудил самодельное взрывное устройство и заложил его под автомобиль одной из местных жительниц, с которой не поделил парковочное место. В результате взрыва пострадали заминированная машина, а также стоящий рядом автомобиль. Общая стоимость нанесённого ущерба оценена в 700 тыс. рублей. В результате взрыва люди не пострадали.