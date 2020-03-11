https://static.news.ru/photo/1846031e-6359-11ea-a59f-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банкир, обманувший Аллу Пугачёву на шесть миллионов рублей, отпущен на свободу. Олег Рафанович пребывал в изоляторе «Бутырка».

Изначально банкира арестовали, но в ходе следствия ему изменили меру пресечения. Пугачёва пострадала от Рафановича около 15 лет назад, пишет Lenta.ru.

Он занял у певицы свыше 6 млн рублей, но отдавать, как позже выяснилось, не собирался. Делом занялись адвокаты Максима Галкина. Через суд они добились ареста имущества банкира, которое впоследствии было реализовано.

Рафанович в 2015 году был объявлен в международный розыск за выдачу кредита на 38 млн рублей фирмам-однодневкам. В результате банк, которым он руководил, разорился.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предпринимательница из Ямало-Ненецкого округа Кристина Мартиросян обратилась в суд по интеллектуальным правам. Она подала иск к российской эстрадной певице Алле Пугачёвой. Документ поступил четвёртого марта.