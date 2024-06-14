«Обманул и скрылся»: Бедрос Киркоров обвинил бизнесмена в краже 3,5 млн Бизнесмен обманул отца Филиппа Киркорова на 3,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Отец Филиппа Киркорова Бедрос год назад дал взаймы 3,5 млн рублей бизнесмену Санасару Басенцяну, однако он деньги не вернул, обанкротился, а после скрылся, сообщил NEWS.ru адвокат Киркорова Олег Кулагин. Артист обратился в полицию с требованием завести уголовное дело по статье «Мошенничество».

Известно, что Санасар Басенцян познакомился с Бедросом Киркоровым за несколько месяцев до того, как попросил в долг. Он регулярно звонил эстрадному певцу, приглашал в ресторан, предлагал подвезти по делам, интересовался здоровьем и рассказывал об успехах. Мужчины виделись три-четыре раза в месяц.

В середине июня 2023 года Басенцян взял в долг у Киркорова-старшего 3,5 млн рублей. Чтобы все закрепить официально, была оформлена расписка, по которой предприниматель обещал вернуть долг до 10 октября.

В марте 2024 года бизнесмен по решению суда был признан банкротом. Выяснилось, что на него не оформлено никакого имущества, нет банковских счетов. Олег Кулагин полагает, что Басенцян не планировал отдавать долг.

Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втерся в доверие, обманул, скрылся, — рассказал адвокат.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы вернул певице Любови Успенской ее иск о защите чести и достоинства к артисту Филиппу Киркорову на 10 млн рублей. Как пояснили на портале судов общей юрисдикции Москвы, дело неподсудно данному суду.