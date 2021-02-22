Обложка журнала Vogue с Ириной Шейк разочаровала россиян

https://static.news.ru/photo/b1846eb2-768b-11eb-b824-96000091f725_660.jpg Фото: face to face/Instagram

Внешний вид 35-летней супермодели Ирины Шейк на новой обложке российской версии журнала Vogue не впечатлил россиян. Снимок был опубликован на странице модного издания в социальной сети.

Манекенщица снялась в зелёных декорациях в зелёном твидовом костюме итальянского бренда Bottega Veneta, состоящего из жакета и мини-юбки, в босоножках на платформе той же марки и того же цвета, в зелёном парике и ярким макияжем в тех же тонах.

Автором обложки стал фотограф Арсений Джабиев, который сотрудничал с такими популярными изданиями, как Elle, Vogue, SNC, Variety, Harpers Bazaar. Стилистом являлся Патрик Маки, а визажистом — Татьяна Макарова.

Русскоговорящие читатели Vogue не оценили образ Ирины Шейк. В комментариях под постом они отметили, что обложка похожа на рекламные афиши «Сбера».

Надо умудриться испортить такую красивую женщину, как Шейк, — заявил один из подписчиков.

Мартовский номер российского Vogue выйдет с тремя обложками в красном, жёлтом и зелёном исполнении. Кроме Ирины Шейк в съёмке приняли участие модели Наталья Водянова и Татьяна Чурбанова.

Ранее российская супермодель Ирина Шейк украсила своей персоной обложку чехословацкой версии модного журнала Vogue. На представленном кадре Шейк позирует полностью обнажённой, стоя в каменной вазе в жёлтой обуви. При этом оголённые части тела супермодель прикрывает голубыми тарелками с золотым орнаментом от модного дома Versace. Также на Шейк можно заметить серьги от того же бренда. Поклонники знаменитости по достоинству оценили её внешний вид. Кто-то даже отметил, что на «пьедестале» предстало само божество, писал NEWS.ru.