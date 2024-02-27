«Обколола себя»: Савичева ответила на слухи о внешности Юлия Савичева заявила, что никогда не делала ни одного укола красоты в лицо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева заверила поклонников, что никогда не делала «уколов красоты». Так она отреагировала на комментарий подписчицы в Instagram (деятельность в РФ запрещена), которая написала, что артистка «обколола себя филлерами».

Мне, конечно, приятно, что люди не верят тому, как я так хорошо сохранилась. Официально заявляю, что никогда не делала ни одного укола красоты в лицо! Секретов никаких нет, я просто придерживаюсь правила умываться и увлажнять лицо каждое утро и вечер, при этом пользуюсь качественными сыворотками и кремами, — сказала Савичева.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал одними из самых успешных участников всех сезонов шоу «Фабрика звезд» Юлию Савичеву, Наталью Подольскую, Дмитрия Колдуна и Полину Гагарину. Он объяснил, что именно перечисленные исполнители получили право, в том числе благодаря проекту, представить Россию или Белоруссию на Евровидении.

В ноябре этого года появилась информация о том, что Пенсионный фонд отсудил у Юлии Савичевой 7000 рублей за то, что ее ИП вовремя не предоставило отчет о доходах и страховых отчислениях. Соответствующий иск был рассмотрен Арбитражным судом Москвы.