Обиды на Кудрявцеву, контакт с НЛО, измены женам: как живет Алексей Глызин Алексей Глызин обиделся на Леру Кудрявцеву за оценки на шоу «Суперстар!»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певец Алексей Глызин

Заслуженный артист РФ Алексей Глызин обиделся на телеведущую Леру Кудрявцеву. Чем звезда оскорбила певца, как он сейчас живет и правда ли, что видел НЛО?

За что Глызин обиделся на Кудрявцеву

В конце 2023 года артист завоевал звание победителя шоу «Суперстар!». Однако, по словам Глызина, этому могло помешать несправедливое судейство Кудрявцевой и других членов жюри.

«У меня обида есть на Леру Кудрявцеву. В программе номер два, как сейчас помню. Я так эффектно по клетке метался, так красиво на меня вода лилась. Я думал — все, это успех, это бомба, сейчас посыплется похвала. И в итоге меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой», — рассказал Глызин в разговоре со StarHit.

Сама Кудрявцева отмечала, что ее оценка была не настолько категоричной. Телеведущая признала, что назвала Глызина «никаким» артистом, которому нельзя играть.

«Тебя надо ставить на сцену, давать микрофон и петь. Все. Потому что это метание по сцене...» — объяснила Кудрявцева.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева

Какие отношения у Глызина с Пугачевой

Глызин познакомился с певицей Аллой Пугачевой благодаря другу Виталию Любезнову. Тогда Примадонна искала музыкантов с хорошими инструментами, а у певца как раз была гитара Gibson Les Paul. Впоследствии артист начал выступать у нее на разогреве.

«Это была очень редкая возможность играть на профессиональных инструментах, и я пришел. Алла на всё это посмотрела, послушала и говорит: „Ладно, годится“. И я начал работать в ее коллективе», — рассказал музыкант журналистам телеканала RTVI.

Однажды после концерта к Глызину подошел клавишник «Веселых ребят» Александр Буйнов и предложил прийти на переговоры с руководителем ансамбля Павлом Слободкиным. Тот пригласил перейти к ним — музыкант согласился, «поскольку открывались другие горизонты».

«Попасть в коллектив Пугачевой означало вытянуть счастливый билет, а уж в „Веселые ребята“ — все равно что в космос полететь», — рассуждал Глызин.

Несмотря на крепкую дружбу с членами коллектива, артист ушел. Пугачева отреагировала на это решение без скандала, обняла артиста и благословила на работу в другой группе.

Где Глызин видел НЛО

Артист рассказывал, что однажды собственными глазами видел инопланетный корабль. По словам музыканта, его встреча с НЛО произошла на Урале в 1990-е годы, писал StarHit.

«Летающая тарелка состояла из двух полусфер, изнутри нее исходил свет. В диаметре она была метров пятьдесят, наверное. На какое-то время зависла в небе, а потом куда-то исчезла. Все это происходило перед рассветом. К слову, наблюдал это судно не один я, а все, кто тогда находился со мной рядом», — вспоминал Глызин.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Крис Кельми и Алексей Глызин

Что известно о личной жизни Глызина

Певец публично признавался в изменах женам. По словам артиста, так было раньше, а сейчас он старается держать свои чувства и эмоции под контролем. Первой жене Людмиле, подарившей музыканту сына Алексея, Глызин изменил во время съемок.

«Была такая девушка Женя, мы познакомились во время съемок. И я мгновенно влюбился. У нее была какая-то невероятная притягательность, сексуальность. В какой-то момент понял, что так больше продолжаться не может, и рассказал о происходящем жене. Она, конечно, страшно обиделась. После этого мы много лет не общались. А потом, когда в моей жизни уже появилась вторая супруга, помирились. Теперь я частый гость в ее доме», — рассказал Глызин в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Второй женой артиста стала чемпионка мира по художественной гимнастике Сания Бабий. После свадьбы у пары родился сын Игорь, и первые годы брака в семье царила идиллия. Однако в 2011 году Глызин вновь ступил на путь неверности, что едва не привело к разводу.

«Он начал давить на жалость. Приходил к порогу дома, говорил, что у него кровь из носа идет, обмороки. А если Лешу впустить в дом, он оттуда уже не уйдет. Заваливал меня подарками, бриллиантами, и в итоге я не устояла», — откровенничала Бабий.

С годами Глызин превратился в примерного семьянина. Недавно супруги отметили 31-ю годовщину свадьбы. Сейчас главной радостью артиста являются сыновья и 18-летний внук Денис.

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