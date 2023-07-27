Во время операции певице Славе в клинике Хайдарова были допущены ошибки Адвокат Сенина: певице Славе провели некачественную операцию по подтяжке груди в клинике Хайдарова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская), пожаловавшаяся на некачественную операцию по подтяжке груди в клинике хирурга Тимура Хайдарова, получила официальное медицинское заключение о том, что процедура была выполнена с ошибками, сообщила адвокат исполнительницы Елена Сенина в разговоре с NEWS.ru. Экспертиза от 27 июля 2023 года подтвердила наличие обезображивающих рубцов, а также заметное опущение левой молочной железы. Если суд примет во внимание результаты экспертизы, то хирургу может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей или тюремное заключение, отметила адвокат.

Результаты исследования показали, что Сланевской А. В. была оказана медицинская услуга ненадлежащего качества. Внешне молочные железы выглядят неэстетично. Все указанные проявления <...> являются последствиями заживления ран. В связи с этим Сланевской А. В. необходимо проведение дополнительной операции для исправления ошибок и недостатков ранее проведенной операции, — сказано в заключении.

Сенина также заявила, что представители клиники Хайдарова до сих пор не предоставили видеозаписи операции артистки, чтобы показать, кто именно делал ей подтяжку груди.

Если заплатили за Хайдарова в десять раз больше, чем за простого, незвездного хирурга, а оперировал другой хирург, то тогда нужно смотреть, может ли это считаться мошенничеством. Причем групповым, получается, мошенничеством, потому что все тогда об этом знали. Будем разбираться, — заявила Сенина.

Ранее стало известно, что инициативная группа пациенток Хайдарова подготовила заявление против врача, чьи результаты работы их не устроили. Как сообщила Сенина, обращение будет направлено в СКР, Генпрокуратуру и Росздравнадзор. Среди заявительниц значатся певицы Слава и Любовь Успенская.