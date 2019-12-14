https://static.news.ru/photo/52d1b802-1e67-11ea-9eeb-fa163e074e61_660.jpg Нюша Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анна Шурочкина, выступающая под сценическим псевдонимом Нюша, показала своим поклонникам, как она отдыхает на море.

Исполнительница опубликовала снимок в Instagram, на котором виден её новый купальник. Поклонники возмутились, посчитав, что девушка стала выглядеть слишком вульгарно.

Зачем такой купальник надевать, если там всё видно практически? Это же некрасиво, — прокомментировал публикацию один из подписчиков звезды.

Другие интернет-пользователи отметили, что девушки больше подходит скромный образ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Нюша попросила своего бывшего возлюбленного Егора Крида не упоминать её имя в своих интервью. Она считает, что это некрасиво со стороны музыканта. По словам звезды, и она, и её бывший парень являются медийными личностями, а люди всегда любили копаться в чужом грязном белье.