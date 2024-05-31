Нюша предстала перед фанатами в новом образе Певица Нюша опубликовала фото в косухе и рваных джинсах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина)

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию, на которой предстала в новом образе. Исполнительница появилась в солнцезащитных очках, кожаной куртке и рваных джинсах. Поклонники пришли в восторг от лука певицы.

Почему иногда людям, чтобы быть собой, нужно развестись, почему так устроен мир, — написал один из фанатов Нюши.

Другой признался, что «кайфует» от нынешней певицы. Фанат назвал ее «классной женщиной». Кто-то обвинил Нюшу в пластике. Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что певица выглядит прекрасно.

Ранее стало известно, что заявление о расторжении брака артистки и Игоря Сивова поступило в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района Москвы. Дата слушаний по делу пока не известна. Нюша выступила истцом.

Юрист Людмила Александрова заявляла, что дети певицы могут остаться с матерью после развода. По словам эксперта, бракоразводный процесс с Игорем Сивовым проходит достаточно спокойно. Юрист отметила, что пара сохранила дружественные отношения. Александрова добавила, стороны могут решить все миром, возможно, без нотариального соглашения.