Нюша появилась на публике без обручального кольца на фоне слухов о разводе Нюша пришла на «Проводы зимы по-русски» в Москве без обручального кольца

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Певица Нюша

Российская певица Нюша посетила вечеринку «Проводы зимы: Super x VK» без обручального кольца. Как передает корреспондент NEWS.ru, в беседе с журналистами она не стала комментировать отсутствие столь знакового украшения.

Так, пресса поинтересовалась у исполнительницы хита «Вою на Луну», какие у нее отношения с супругом. Вопрос обусловлен тем, что в последнее время в СМИ распространяется информация о размолвке пары. Домыслы подкрепляются и тем, что Нюша перестала носить кольцо. Однако девушка ушла от ответа и оставила журналистов в неведении.

Ранее Telegram-канал «Только никому» сообщал, что мужа певицы Нюши Игоря Сивова заметили на публике с незнакомой девушкой. В начале 2024 года поклонники артистки обращали внимание, что она перестала публиковать совместные фото с супругом и сняла обручальное кольцо, но ее представитель отрицает слухи об их разводе.

На опубликованных каналом кадрах девушка, чья личность неизвестна, целует в щеку мужчину, черты лица которого с трудом можно различить. По информации канала, это супруг Нюши.

Также в 2022 году звезда рассказала, что в их паре произошла измена, не уточнив, кто оступился. Поклонники сразу же заподозрили в супружеской неверности Сивова, поскольку в 2021 году Нюша была беременна вторым ребенком.