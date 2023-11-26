«Нужно было выяснять отношения»: Борщева о съемках в Африке и Comedy Women Борщева о шоу «Новые звезды в Африке»: нам нельзя было почти никуда выходить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Борщева

Елена Борщева выбыла из проекта «Новые звезды в Африке». Участники отправили ее на испытание на выбывание в третий раз, и на голосовании она высказала коллегам по шоу все свои претензии. «Вы люди вообще?» NEWS.ru поговорил с артисткой о том, с какими сложностями ей пришлось столкнуться на проекте, удалось ли ей увидеть Африку и с кем из бывших коллег по Comedy Women она общается.

Как Борщева оценивает условия на шоу «Новые звезды в Африке»

— Вы принимали участие в приключенческом шоу «Форт Боярд», опыт экстрим-проекта у вас уже есть. Почему решили поехать на «Новые звезды в Африке»?

— «Форт Боярд» — это была моя детская мечта, «Новые звезды в Африке» — это тоже мечта. Я боялась всякой живности и в положительную сторону сыграло то, что мне сказали, что когда у нас лето, в Африке зима и особой живности в лагере не будет. Так и получилось. Участники других сезонов проекта, которые снимались нашей календарной зимой, буквально доставали скорпионов из постели, с нами такого не было.

Минусы следующие: не было рыбы, которую можно было бы наловить, фруктов, которые мы могли бы собрать. По ночам было прямо холодно. Мы надевали на себя всю одежду, которую взяли с собой, спали с подогревом, с включенными на +30 градусов кондиционерами, и все равно было прохладно. Двери плотно не закрывались, натянутая крыша от холода не спасала.

— Вы готовились к проекту? Может, просматривали предыдущие сезоны?

— Я смотрела более подробно первый сезон. Но мне сказали, что в каждом сезоне есть изменения и у нас может быть по-другому. Я увидела, что будет много испытаний на то, чтобы статично держать что-то и даже немного потренировалась: стояла с гантелями на вытянутых руках, но все это оказалось бесполезно. Нам попались другие испытания, подготовка мне никак не помогла.

Фото: t.me/lenaborsheva Елена Борщева

«Нужно было выяснять отношения»

— Что было для вас самым сложным на проекте?

— Самым сложным было нахождение в непривычном месте с другими малознакомыми людьми, по сути, в замкнутом пространстве. Постоянно нужно было выяснять отношения, общаться, принимать решения, делать выбор. Было сложно, что на долгое время тебя ограничивали в свободе. Нам нельзя было почти никуда выходить за периметр, а хотелось немного поменять локацию, отойти, но нам говорили, что нельзя, нужно вернуться, чтобы мы всегда были в кадре, чтобы ничего не было упущено для шоу. Меня очень спасали книги, можно было перезагрузиться, отстраниться, побывать мыслями в другом месте.

Из-за чего у Борщевой на шоу произошел скандал

— В последней серии участники упрекали вас в излишней эмоциональности и говорили, что игра и жизнь — это не одно и то же, нельзя к происходящему на проекте относиться серьезно. Можете ответить на эти обвинения?

— Я считаю, что это была не игра. У нас не было прописанных ролей, текста и так далее. Соответственно, как бы кто-то из участников ни говорил, что в жизни он так не поступил бы, я уверена в обратном, в данной ситуации люди показали свое лицо, кто они есть. Они вели себя так, как они могли бы вести себя в жизни вне проекта.

По поводу эмоций, я, конечно, понимаю, что у меня сложился образ малоэмоционального человека, но как раз самое сложное было это все выдержать. И может быть, где-то в конце я уже не смогла и высказала честно все, что думала, но не считаю, что это было чрезмерным.

— Сложились у вас с кем-то из участников близкие отношения, кто давал бы вам эмоциональную поддержку?

— Прямо чтобы суперблизкие отношения — такого не было, но были люди, с которыми мы объединились и создали команду: Оскар Кучера, Ираклий Пирцхалава, Лина из «Битвы экстрасенсов», Карина Кокс. С Кариной мы продолжаем общаться.

«В Кейптауне у меня пытались выманить карту»

— Червяки и другая гадость, которых приходилось есть на испытаниях, настоящие?

— Настоящие, но все, что нам приходилось есть, не шевелилось, оно было дохлое или обездвиженное, по крайней мере. Но у нас были испытания, в которых как раз, наоборот, надо было брать в рот шевелящихся червей и гусениц, и было неприятно, мозг сразу включается и посылает сигнал: «А что, если это в рот заползет или укусит?» Но нам сказали, что все проверено, нет ничего ядовитого, специально обученные люди это все на себе проверили и с нами ничего не случится.

— Удалось ли посмотреть Африку?

— Да, удалось, несмотря на то что было сложно и дорого поменять билеты. Мне очень хотелось посмотреть Африку, и я провела в Кейптауне и окрестностях еще шесть дней. Впечатления противоречивые. С одной стороны, это нереальная красота природы (на сафари я, к сожалению, не попала, но колонию пингвинов видела), с другой стороны, несмотря на то что ЮАР — это самая развитая страна континента, там очень опасно.

С этой точки зрения я находилась в постоянном напряжении. Меня не предупредили и на экскурсионном автобусе я вышла на остановке в даунтауне: даунтаун — это самый центр любого города, и у меня не возникло мысли, что это может быть небезопасно. У меня пытались выманить карту, кидались ко мне с просьбой дать денег, а у этих людей могло быть оружие.

Фото: t.me/lenaborsheva Елена Борщева

А так в Африке все очень вкусно и красиво.

— Как ваша семья отнеслась к участию в проекте?

— Они поддерживали меня и сильно скучали. После такой долгой разлуки я даже подумала, что больше не хочу расставаться с семьей на длительное время. Мы практически месяц не виделись. Тяжеловато, но я им благодарна, что они с пониманием отнеслись.

Общается ли Борщева с коллегами по Comedy Women

— У многих зрителей вы до сих пор ассоциируетесь с проектом Comedy Women. Несмотря на обиды, которые были после ухода из проекта, поддерживаете с кем-то из бывших участниц отношения?

— Мы пересекаемся и общаемся на мероприятиях, дружим с Натальей Медведевой и Надеждой Ангарской. На самом деле, столько времени прошло и сейчас смотря со стороны, понимаешь, что как будто ты делал все правильно, но можно было сделать чуть-чуть по-другому и избежать конфликта, хотя я неконфликтный человек. В тот момент у меня был важный выбор, я о нем не жалею, это было неизбежно.

— Вы по-прежнему ведете мастер-класс «Как развить в себе чувство юмора»?

— Я веду больше мероприятия по запросу в корпоративном формате. Это больше о том, как заявлять о себе, там идет работа с голосом, энергией и присутствует юмор, без юмора никуда.

— Какие еще проекты развиваете?

— Сейчас я занимаюсь своей актерской школой. Для взрослых и детей есть различные направления, такие, как блогинг, пантомима, актерское мастерство, сценическая речь, преподают действующие актеры. Я учу стендап и выступаю с сольными стендап-концертами.

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