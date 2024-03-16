«Нужна помощь»: правда ли, что Зиверт стало хуже, что сказала Гагарина

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Юлия Зиверт (Zivert)

Певица Юлия Зиверт (Zivert) недавно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, пообещав поклонникам остаться наставником шоу «Голос». Однако в восьмом выпуске проекта певица Полина Гагарина заявила, что коллеге требуется помощь. Что случилось на съемках?

Правда ли, что Зиверт стало хуже

В восьмом выпуске «Голоса» начался этап поединков. По правилам проекта в этом раунде участники команд делятся на пары, но пройти дальше может только один из каждой двойки.

В этом выпуске программы среди прочих вокалистов на сцену вышли два очень сильных конкурсанта Мажд Акрут и Ева Авакян. Они представили композицию «7 Seconds» Youssou N’Dour и Neneh Cherry.

После выступления Акрута и Авакян наставники заметили, что во всех номерах Зиверт прослеживается тема космоса. Музыкант Владимир Пресняков отметил, что получил большое эстетическое наслаждение от номера.

«Я понял, Юля через космос действует. Все, что связано с ней, — это космическое. Это было и в этом номере тоже», — поделился своим мнением Пресняков.

Однако Гагарина обратила внимание на состояние Зиверт. Певица сказала, что волнуется за коллегу и считает, что ей нужна помощь.

«Я сейчас волнуюсь за Юлю, потому что ей, мне кажется, нужна помощь», — заявила Гагарина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

После этого и другие судьи проекта отметили, что наставница сильно переживает за конкурсантов и после их выступления. Вокалисты рассказали экспертам, что своим номером и добивались такой реакции, однако это вызвало негодование у Гагариной.

«То есть вы хотели довести свою наставницу до слез? <...> Что я могу сказать, у вас получилось. Это действительно выбор невозможный. Но от этого он и прекрасен. Иначе бы не состоялось такого прекрасного дуэта, если бы вы оба не были бы так сильны, крепки и точны», — обратилась к конкурсантам Полина.

Зиверт откровенно рассказала, что намеренно поставила себя перед сложным выбором, ведь номер должен был получиться завораживающим, эффектным и трогательным.

«Вообще непонятно, как действовать в такой ситуации. Я понимала, что так будет, но при этом не хотела тасовать пару, что-то менять», — призналась наставница.

В итоге в следующий тур прошел Акрут, а Авакян певица предложила сотрудничество за пределами проекта.

Чем болеет Зиверт

В феврале артистка рассказала о проблемах со здоровьем, которые, по ее словам, начались полтора года назад. Название болезни артистка раскрывать не стала, но отметила, что именно из-за недуга переносились и отменялись концерты.

«Случилось так, что эти проблемы [со здоровьем] вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму. Мне правда на какое-то время становилось лучше после написания альбома, и я опять включилась в активную деятельность, и мне казалось, что дело моей жизни меня вытащит», — поделилась Zivert с поклонниками.

По словам певицы, она долгое время игнорировала свое состояние, поскольку «в первую очередь думала о других». Теперь же, как отметила Zivert, ее «организм бьет в колокол о том, что настало время по-настоящему подумать о себе».

Певица добавила, что врачи рекомендовали ей избегать сильной физической активности, поэтому Zivert отменила все предстоящие концерты до осени.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта знает о недуге артистки. Он подчеркнул, что все коллеги заботятся о звезде и внимательно следят за ее самочувствием на площадке.

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