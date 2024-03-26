Нутрициологи, массажи, уколы: что помогает звездам сохранять молодость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тина Канделаки

Поклонники российских звезд не раз отмечали, что многим отечественным селебрити удается сохранять красоту и стройную фигуру, несмотря на возраст и рождение детей. Как знаменитости следят за своей внешностью, в чем их секрет?

В чем секрет красоты Канделаки

Телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки рассказала, что секрет ее стройной фигуры заключается в регулярных занятиях спортом. Кроме того, она постоянно делает лимфодренажный массаж для того, чтобы тело выглядело «фантастически».

«И спорт, и массаж, особенно лимфодренажный. Тело будет выглядеть абсолютно фантастически», — рассказала Канделаки, отвечая на вопросы подписчиков.

Телеведущая добавила, что крайне важно соблюдать правила питания. По словам Канделаки, без грамотно выстроенного рациона тренировки не принесут желаемого результата.

На каких диетах сидят звезды

Певица Валерия недавно рассказала, что секрет ее стройности заключается в правильном питании. По словам артистки, в ее рационе отсутствуют жирные продукты и сладости. Исполнительница подчеркнула, что старается брать с собой боксы с едой.

«У меня всегда с собой какие-нибудь боксы, их из дома беру. Если даже нет, я всегда найду, что съесть здоровое, нормальное. Здесь, например, попросила просто мне отварные яйца принести, их поела. <...> Я не ем кинокорм (пища, которую кейтеринг привозит на съемку. — NEWS.ru)», — рассказывала Валерия.

За своим питанием тщательно следит и актриса Глафира Тарханова. Мать четверых сыновей, ожидающая пятого ребенка, рассказывала, что обратилась за консультацией к нутрициологу, который помог составить меню на каждый день. Рацион в основном состоял из круп, мяса, рыбы и ягод.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ида Галич

Самым ярким примером похудения стала телеведущая Ида Галич. Звезда рассказала, что придерживалась «БМПП — более-менее правильного питания». На завтрак Галич предпочитала овощи, яйца и продукты, содержащие белок.

«Обычно добавляю еще жиры — авокадо или рыбку. Ем в первой половине дня тосты из черного хлеба (просто его больше люблю), армянский лаваш (заворачиваю туда остатки вчерашнего мяса, добавляю зелень и творожный сыр — объедение)», — написала она в своем Telegram-канале.

Звезда следит, чтобы в рационе было много зелени и достаточное количество воды. Галич не злоупотребляет молочными продуктами, а также гарнирами в виде картошки, гречки, риса.

От чего отказываются звезды ради стройности

Вторая жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказывала, что во время беременности набрала 18 кг, но достаточно быстро вернулась к своей форме — сейчас она весит чуть больше 46 кг.

Актриса в соцсетях отмечала, что главное — задаться целью. Ради похудения она отказалась от сладкого и мучного, а также полностью исключила из рациона свинину. Акцент в питании Брутян делала на зелень и овощи.

Экс-участница «Блестящих» Юлия Ковальчук рассказала, что остается в форме благодаря тому, что практически не употребляет мясо, а от свинины и баранины отказалась еще в 17 лет. В отличие от других сторонников правильного питания, Ковальчук ест не три, а два раза в день: завтрак у нее приходится на 10–11 часов, а обед — на 6–7 вечера.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Кто из российских звезд худел на уколах

Дочь 47-летней телеведущей Даны Борисовой Полина признавалась, что похудела на уколах для диабетиков, испытывая при этом множество побочных эффектов. По словам 16-летней девушки, это был «ужасный» опыт, который никому не стоит повторять. Полина рассказала, что из-за лекарства у нее возникли тошнота и боли в теле.

«Я понимаю, что это ужасно. И конечно, так делать не стоит. Бока кололо, естественно. Тошнило от еды, ты просто ходишь, а тебе от всей еды противно», — рассказала Полина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

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