«Ну прикольно»: актер «Слова пацана» о возрождении жаргона 80-х Актер «Слова пацана» Леон Кемстач назвал прикольным возвращение жаргона 80-х

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леон Кемстач

Исполнивший роль Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач назвал прикольным тот факт, что жаргон из 80-х стал популярным у молодежи. Об этом он сказал, отвечая на вопрос телеведущего и депутата Госдумы Евгения Попова про слово «чушпан» во время Всемирного фестиваля молодежи.

«Чушпан» — это, я думаю, такое старое слово. Мы, так сказать, его возобновили, возродили. Ну прикольно, я иногда его использую, — ответил молодой актер.

В криминальной подростковой среде Казани конца 1980-х любого члена банды вне зависимости от статуса называли мотальщиком. Подростков, которые не имели отношения к криминальным кругам и уличным бандам, называли чушпанами. У них не было прав в криминальной молодежной среде, их могли избить, отнять деньги или вещи. Зачастую это были домашние дети, которые усердно учились в школе и не могли постоять за себя в уличных разборках.

Ранее сообщалось, что предприимчивые россияне используют все возможности, чтобы заработать на популярности сериала. В продаже в интернете доступны футболки с надписями «Чушпан» и «Не чушпан», шапки с символом банды «Универсамовские», а также аналогичные нарукавные патчи.