«Ну не дурища ли?»: поклонники осудили Собчак за странное видео

https://static.news.ru/photo/a474f326-6ec6-11eb-a391-96000091f725_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram видео в честь Дня святого Валентина, которое вызвало шквал критики со стороны подписчиков.

На кадрах 39-летняя Собчак в зелёном купальнике демонстративно виляет своими ягодицами. При этом она назвала ролик «Валентинкой всем фанатам».

Однако поклонники не оценили «подарок», напомнив телеведущей, как она просила образумить её, когда она начнёт выкладывать полуголые фотографии. Кроме того, комментаторы отметили, что раньше она высмеивала всех, кто занимается подобным.

Ну, ок, а в чём смысл, я так и не поняла. Я абсолютно не ханжа, но это просто бескультурщина, граничащая с вульгарностью, — написала одна из подписчиц.

Другая назвала видео «гадостью» и добавила, что фанаты были лучшего мнения о Собчак.

Как писал NEWS.ru, ранее Собчак поделилась с подписчиками фотографией с пляжа на Мальдивах. На снимке она предстала в слитном леопардовом купальнике.