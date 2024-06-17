«Ну что, кикиморы?»: Штурм похвасталась фото с новым возлюбленным Штурм показала фото носящего ее на руках мужчины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Штурм

Российская певица Наталья Штурм в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась снимками, на которых ее держит на руках неизвестный мужчина на пляже. Артистка обратилась к подписчицам, назвав их кикиморами, и добавила, что долго ждала встречи с возлюбленным. По словам Штурм, после встречи они вместе пошли в бар смотреть футбольный матч между Англией и Сербией в рамках чемпионата Европы по футболу.

Ну что, кикиморы, сидите? А ко мне мужик приехал! Охренительный! Как долго я тебя ждала! — поделилась певица.

Ранее Штурм обвинила в начавшихся в ее жизни неудачах известного медиума Александра Шепса. По словам артистки, во время ее участия в шоу «Экстрасенсы. Реванш» в ноябре Шепс разбил ее любимую тарелку с календарем племени ацтеков, привезенную из Мексики, после чего в ее жизни началась черная полоса.

До этого Штурм выпроводила Шепса из студии нового шоу «Экстрасенсы. Реванш» после того, как он обвинил ее в попытке приворота. Артистка сказала, что известный медиум участвовал в проекте не ради победы, а для игры на публике. Штурм заверила, что никогда ни на кого не гадала и не знает, как избавиться от повышенного внимания мужчин.