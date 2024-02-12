НТВ отказался комментировать иск Ксении Собчак по делу о клевете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Пресс-служба НТВ отказалась комментировать NEWS.ru иск, поданный журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак к телеканалу. Поводом стал выход фильмов о бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2».

Без комментариев, — сообщили в пресс-службе телеканала.

Ранее Собчак сообщила, что решила подать в суд на телеканал НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода двух фильмов о ней. По ее словам, сюжеты «Собчак. На личность» и «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак» — оскорбительная и «отчаянная натяжка совы на глобус».

Адвокат Сергей Жорин предположил, что Собчак будет сложно привлечь НТВ к ответственности за клевету. В то же время он не исключил, что журналистка может выиграть суд по иску о защите чести и достоинства. По его мнению, многое в этом деле будет зависеть от объективности суда. При этом, по словам Жорина, за нарушение авторских прав Собчак в лучшем случае может добиться денежной компенсации.

В начале года Собчак пожаловалась на упадок духа. В последнее время, по ее словам, она начала испытывать угнетенное настроение и плохо спать по ночам. Девушка пояснила, что страдает от чувства «рассыпавшейся жизни», которой «больше нет», потому что все друзья живут далеко, а глобальные цели куда-то делись.