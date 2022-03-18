НТВ: актриса и глава фонда «Подари жизнь» Хаматова уехала из России

Актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова рассказала, что теперь живёт в своём доме в латвийской деревне. По её словам, она приняла это решение после зарубежного отпуска. Актриса призналась, что у неё осталось не так много денег, а новой работы нет, сообщает телеканал НТВ.

Даже чтобы добраться до дома, мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было, — поделилась Хаматова.

Она отметила, что в Россию возвращаться пока не собирается.

Шоумен, телеведущий Дмитрий Нагиев ранее прокомментировал призывы уехать из России и заявил, что «Дима дома». Таким образом актёр опроверг сообщения о том, что он уехал из страны. Он также подписал свой пост в Instagram (сайт внесён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора) фразой: «как свежи фантомные боли в области счастливой жизни». Подписчики поддержали артиста и заявили, что «зауважали» Дмитрия ещё больше после его слов.

Российская телеведущая Екатерина Андреева в свою очередь рассказала, как ей удалось сохранить спокойствие во время акции с антивоенным плакатом прямо в студии Первого канала. Она держалась до последнего и продолжала читать текст новости, несмотря на скачущую позади нее активистку. Секрет Андреевой прост — «стоять, как скала». Этому её научила йога.