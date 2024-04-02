«Нравоучения позорные»: Бородина высказалась о смерти Либерж Кпадону Ксения Бородина после смерти Либерж Кпадону отказалась «танцевать на костях»

Фото: Социальные сети

Либерж Кпадону

Бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина принесла соболезнования близким Либерж Кпадону в связи с ее смертью. Звезда заявила, что не собирается «танцевать на костях человека, которого уже нет в живых».

Бородина в соцсетях назвала мерзкими рассуждения о том, что Кпадона «сделала не так». Она имела в виду слухи о пристрастии бывшей участницы шоу «Дом-2» к алкоголю.

Можно тихо пойти и поставить свечку за упокой, душе этого будет достаточно. А не ваши нравоучения позорные, — написала Бородина.

В конце марта стало известно, что тело Кпадону нашли в съемной квартире в Бурковском проезде в подмосковном Королеве. По неподтвержденным данным, соседи вызвали полицию из-за запаха разлагающегося тела. У знаменитости были проблемы с легкими, из-за чего ей назначили операцию. Кпадону рассказала об этом в соцсетях, а затем перестала выходить на связь. Одной из предположительных причин смерти считается осложнение после операции.

Мать экс-участницы «Дома-2» Надежда Кпадону призналась, что узнала о смерти дочери из соцсетей. Она отметила, что не общалась с Либерж долгое время. По словам Надежды, болел отец девушки, которого тоже должны были прооперировать. Поэтому у нее «все смешалось».