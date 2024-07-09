«Ножки-спички»: худоба внучки Пугачевой испугала поклонников

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Алла Пугачева

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией посетили гору Мачу-Пикчу в Перу во время путешествия по Латинской Америке. Исполнительница похвасталась фотографией в Instagram (деятельность в РФ запрещена), однако поклонники обратили внимание на повзрослевшую дочь певицы.

Активные обсуждения вызвали длинные, но тонкие ноги Клавдии. Часть комментаторов считает, что девушке прямая дорога на подиум, «лишь бы не заигралась с диетами», другие пишут, что она совершенно не похожа на мать.

Ножки-спички, ну есть в кого, — гласит еще один комментарий.

Дочь Аллы Пугачевой сегодня живет в Соединенных Штатах вместе с семьей. В России Орбакайте появляется только на заработках, однако концерты на родине стремительно отменяются из-за политической позиции артистки.

Продюсер Павел Рудченко недавно заявил, что сама Примадонна не собирается проводить свою старость в России. Исполнительница, по его словам, «сжигает последние мосты» со своими фанатами и народом. Также певица не устает ругаться с коллегами по цеху, что тоже не идет ей на пользу.