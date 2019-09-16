Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк станет главной темой ближайшего выпуска программы «Пусть говорят». Он выйдет в эфир вечером 16 сентября.
Откуда появились слухи о страшной болезни? Правда ли, что исполнительница роли прекрасной няни борется с тем же недугом, от которого умерла Жанна Фриске? В студии «Пусть говорят» — друзья, коллеги и соседи Анастасии Заворотнюк, — сообщается в проморолике передачи на сайте Первого канала.
Как писал News.ru, актриса Заворотнюк впала в глубокую кому после медикаментозной, в которую её погрузили врачи. Об ухудшении её здоровья стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк.