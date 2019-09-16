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Певец Стас Намин рассказал, как дружба с актёром Робертом Де Ниро подарила ему возможность сняться в одном фильме с Анджелиной Джоли и Мэттом Дэймоном, от которой он, тем не менее, отказался.

В интервью StarHit музыкант сообщил, что однажды Де Ниро позвонил ему и пригласил на кастинг в фильм «Ложное искушение», в котором, кроме самого Роберта, главные роли исполняли Анджелина Джоли и...