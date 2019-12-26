https://static.news.ru/photo/bbbd537a-27d2-11ea-b31e-fa163e074e61_660.jpg Лев Деньгов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов рассказал о своём романе с солисткой группы «А-Студио» Кети Топурией. По словам дипломата, их связывает больше чем просто дружба.

Мы с Кети живём вместе, съехались около двух месяцев назад, здоровы и счастливы, — отметил он в интервью РИА Новости.

Что касается возможной беременности певицы, о которой в последнее время так часто пишут в СМИ, то эту информацию новый бойфренд звезды пока не прокомментировал. Он подчеркнул, что «другие подробности не хотел бы пока говорить из соображений личного и этического характера».

33-летняя Топурия имеет дочь от бывшего мужа — бизнесмена Льва Гейхмана. Несколько месяцев назад она перестала скрывать свои отношения с новым избранником. Пара проводит вместе всё своё свободное время, и уже оба познакомились с детьми от предыдущих отношений. В Instagram она поделилась снимком возлюбленного, которого держит за руку, писал NEWS.ru.