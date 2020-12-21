Новый облик Катерины Шпицы напомнил фанатам Людмилу Гурченко

https://static.news.ru/photo/ee3e542c-42a5-11eb-914c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/shpitsacat

Катерина Шпица кардинально сменила образ. Актриса предстала с короткими волосами, выкрашенными в тёмно-рыжий цвет. Необычность её внешности подчеркнули красные брюки и бюстгальтер в тон.

Фото нового имиджа Шпица опубликовала на своей странице в Instagram. Подписчики обратили внимание, что в таком виде она очень похожа на легендарную советскую актрису Людмилу Гурченко.

«Людмила Марковна», «И я вдруг увидела Людмилу Марковну!», «На Гурченко очень похожа», «Ооо, Гурченко!», «Ой, Людмила Гурченко! Очень похожа!», написали поклонники.

Также в комментариях актриса порассуждала на тему феминизма. По её словам, она долгое время не относила себя к феминизму, но недавно задумалась об изменении позиции. Актриса рассказала, что недавно во время разбора пьесы у неё спросили: «Ты феминистка?», она ответила: «Нет», а затем задумалась: «А почему, собственно, нет?»

И ещё я подумала, что женщина ровно до той поры не назовёт себя громко феминисткой, пока не столкнётся с попранием своих прав. Радикализм — это плохо. Мы, как люди адекватные, его даже не рассматриваем, верно? Но в изначальном смысле какие к феминизму претензии? — написала Шпица.

Ранее Катерина Шпица подразнила фанатов дерзким видом в одной рубашке. Артистка опубликовала в своём микроблоге записанное перед сном видео, на котором она ходит по коридору в одной рубашке, затянутой поясом, и пританцовывает, писал NEWS.ru.