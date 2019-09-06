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Новый клип Филиппа Киркорова «Лунный гость» на YouTube набрал за сутки более 700 тысяч просмотров. Слова к песне написал Михаил Гуцириев, музыку — Алексей Романоф.

Клип снят в Санкт-Петербурге. В нём за семь с половиной минут Киркоров грабит музей, стреляет из автомата и убегает от полиции на катере.

Как писал News.ru, клип Киркорова «Цвет настроения синий» за 20 дней с момента выхода набрал почти 20 миллионов просмотров на YouTube. Однако не все оценили скандальное видео, не похожее ни на одну из прошлых работ короля поп-сцены. В Интернете уже появилась петиция руководству страны с требованием лишить Киркорова звания народного артиста за пропаганду алкоголизма, развратного поведения и употребления нецензурной лексики.