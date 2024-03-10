Новый имидж? Что удлинили SHAMAN, как он стал Леголасом, новости 10 марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

SHAMAN примерил новый фэнтезийный имидж, который сравнили с Леголасом из вселенной «Властелин колец». Что происходит с SHAMAN, какие последние новости об артисте 10 марта?

Что за новый имидж у SHAMAN

Вечером 9 марта на сцену московского «Крокус Сити Холла» SHAMAN вышел в новом образе, на который немедленно обратили внимание поклонники. Певец оказался на сцене в высоких сапогах, черных брюках, расшитом серебром фраке и с длинными белыми волосами.

«Перед концертом мне пришлось срочно кое-что удлинить... Мужчины меня поймут», — пошутил SHAMAN.

В соцсетях его сравнили со светловолосым эльфом Леголасом, которого сыграл Орландо Блум во «Властелине колец».

«SHAMAN в новом образе пытался косплеить Леголаса из „Властелина колец“, но все равно получилось похоже на Екатерину Мизулину», — написал Telegram-канал «Антиглянец».

Между тем сама Мизулина поздно вечером объявила в Telegram, что ей «неожиданно захотелось отрезать волосы».

Какие прически раньше носил SHAMAN

Ярослав Дронов рассказал СМИ, что любит часто менять имидж и за свою жизнь носил самые разные прически. Так, в 2014 году во время участия в шоу «Голос» певец из Новомосковска носил современную мужскую стрижку с короткими висками.

В четвертом сезоне «Голоса» в 2015 году он начал отращивать волосы, а летом 2016-го Дронов появился на фестивале «Нашествие» в составе группы «ЧасПик» с небольшим хвостиком. Однако потом имидж певца вновь изменился: через год на большом праздничном концерте в Кремле 12 июня SHAMAN выступил с короткой стрижкой.

Затем Дронов начал вновь отращивать волосы и к 2019 году смог заплести их в короткие светлые дреды. В 2022 году, став знаменитым после выхода своего хита «Я русский», SHAMAN объяснял, что носит дреды, поскольку это «национальная русская прическа».

Дреды состригли в 2023 году во время съемок клипа «Исповедь», прямо в кадре. Ярослав рассказал Пятому каналу, что сохранил свои волосы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Чем занимался SHAMAN 8 марта

8 марта SHAMAN выступил с концертом в женской колонии. Выбор пал на женскую ИК-5 в Можайске, послушать певца собрались как обитательницы колонии, так и сотрудники ФСИН. Концерт имел огромный успех.

Криминалист Михаил Игнатов заявил NEWS.ru, что такое мероприятие может помочь заключенным женщинам добиться УДО.

«Для девушек это лишний стимул лучше работать и себя вести, чтобы быстрее добиться УДО», — уверен Игнатов.

В женской колонии Ярослав выступил еще в своем старом образе, а на концерт вечером 9 марта в «Крокус Сити Холле» пришел с длинными волосами.

Как пишут СМИ, SHAMAN представил свою новую программу «Ты моя». Музыкант объявил, что в этом году 8 марта будет продолжаться несколько дней — все дни его праздничных выступлений (9, 10 и 11 марта). На стоявшем на сцене белом рояле SHAMAN исполнил новую песню «Мама», при этом его мать Людмила была в зрительном зале.

Ярослав со сцены рассказал, что в зале находится боец, вернувшийся с СВО, который решился сделать своей девушке предложение на концерте SHAMAN. Этим человеком оказался штурмовик-пулеметчик кавалер ордена Мужества Азамат Мамаев. Он потерял в боевых действиях ногу, но сумел вернуться к любимой.

Что SHAMAN рассказал о поездке в Донбасс

В ходе общения с журналистами после концерта Дронов рассказал, что поездка в зону СВО стала сильным вдохновением. Он успел выступить в Мариуполе, Луганске, Снежном, Краснодоне и считает, что его тур по Новороссии продолжается до сих пор.

«Вот там, на территориях, я написал такие песни, как „Мы“, в которой звучат голоса жителей Луганска. Я записал зал, который скандирует „Мы“, и вставил это в аудиопесню. Они навсегда теперь увековечены в этой композиции. И также еще одну песню „Мой бой“», — рассказал Дронов.

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