«Новый Джокер?»: изменившаяся Бабкина обескуражила поклонников Поклонники Бабкиной раскритиковали ее фотосессию в ярком образе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина опубликовала кадры с новой фотосессии в ярком образе. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) 74-летняя певица показала видео, на котором предстала в кислотно-желтом джемпере, малиновых брюках и с броским макияжем с акцентом на губах. Пользователи Сети раскритиковали образ артистки и предположили, что она злоупотребляет уколами красоты и пластикой. Некоторые сравнили ее с американским певцом Майклом Джексоном и героем комиксов Джокером.

От русской красавицы ничего не осталось, ни Надежды, ни Бабкиной, ни бабкиной надежды. <...> Я думала, это Майкл Джексон. <...> Кто это? Новый Джокер? <...> Наденька, пора остановиться, во всем должна быть мера, — высказались подписчики певицы.

Бабкина не скрывает от фанатов, что ухаживает за собой и посещает косметологов. Певица не раз говорила, что современные процедуры очень эффективны в борьбе с возрастными изменениями кожи. По словам артистки, она довольна своим внешним видом.

Ранее Бабкина совместно с ансамблем «Русская песня» перепела хит Инстасамки «За деньги — да». Свою песню артистка назвала «За гусли — да», изменив слова текста под себя. Бабкина выступила с новой версией композиции на концерте на ВДНХ в Москве.