Новый бизнес, проблемы с ФНС, поддержка Пугачевой: как живет Павлиашвили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сосо Павлиашвили

Грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили рассказал NEWS.ru, что готовится к открытию нового ресторана. Что об этом известно, какие проблемы с ФНС были у артиста, что говорил о Пугачевой и СВО?

Что известно о новом ресторане певца

Известно, что артист имеет несколько ресторанов, один из которых готовит блюда грузинской кухни. Еще одно заведение с узбекской кухней сейчас достраивается и готовится к открытию, рассказал исполнитель в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

«Я скромный служитель музыки и сцены. Звезды для меня — мой зритель. Я не преувеличиваю. Что касается бизнеса... Есть у нас рестораны, один работает, другой достраивается. В принципе, все хватает», — сказал певец.

Кроме того, Павлиашвили упомянул о своем домашнем хозяйстве и рассказал, что раздает бесплатно людям яйца от кур.

«Мы всегда дарим, мы всегда раздаем, потому что невозможно столько съесть, сколько нам дарят курочки», — отметил исполнитель.

Исполнитель сообщил, что в построенном на участке коттеджа в Московской области большом курятнике появились еще три молодые породистые птицы. В рамках церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года» 2024 года артист признался, что самое главное — чтобы в доме всегда звучали детский смех, молитвы стариков, а слезы на глазах женщин появлялись только от любви и счастья.

«Мы еще трех молодых курочек взяли, породистых. Они пока прячутся в углу, у меня там боевые курочки и петухи. Скоро они уже выйдут и обозначат свое присутствие. <...> Самое главное, чтобы в доме были детский смех, молитвы стариков и чтобы женщины плакали только от любви, от счастья. Вот это я желаю каждому из вас», — сказал певец.

Какие проблемы с ФНС были у артиста

В декабре 2023 года Telegram-канал SHOT написал, что Федеральная налоговая служба арестовала счета компании Сосо Павлиашвили. Такое решение было принято после проигрыша фирмы в суде на сумму 16 млн рублей.

Компания артиста занимается организацией концертов. Истцом выступили представители концертного зала «Крокус Сити Холл».

«По данным SHOT, компания-организатор концертов „Виар Тикет“ проиграла в суде два дела по искам от концертного зала „Крокус Сити Холл“: 13,5 млн рублей теперь необходимо выплатить за неисполнение договора аренды площадки и 2,7 млн рублей — за невыполнение техзадания для концерта группы „Чайф“. После проигранных дел „Виар Тикет“ не стала подавать налоговую декларацию, и ее счета были арестованы», — писал канал.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Сосо Павлиашвили

Что Павлиашвили говорил о Пугачевой и СВО

Сосо Павлиашвили не стал критиковать уехавшую из России народную артистку СССР Аллу Пугачеву. По его словам, Примадонна помогала огромному количеству людей.

«Если она меня услышала бы в самом-самом начале своей карьеры, она меня никогда не оттолкнула бы. Она оценила бы и все сделала бы для того, чтоб мне помочь. Как она помогла огромному количеству людей», — уверен исполнитель.

По мнению Павлиашвили, Пугачева всегда была искренна со слушателями.

В мае 2023 года Сосо Павлиашвили во время концерта в Рязани сообщил о поддержке спецоперации. Он попросил Бога о даровании победы России.

«Самое для меня больное то, что в нашем соседнем государстве начали закрывать храмы православные. Конечно же, тот, кто идет без Бога, — у него никогда не будет победы... Я не сомневаюсь, что Россия победит, потому что должен победить Бог. Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист, а я этого не хочу», — сказал певец.

В августе Павлиашвили выступил в военном госпитале Екатеринбурга и поблагодарил раненых бойцов за проявленное в зоне СВО мужество.

«С одним и тем же чувством я всегда выхожу к вам, братцы. Я хочу вам высказать свою благодарность, любовь, мужское и человеческое уважение. Нижайший вам поклон, вашим близким и родным, поклон тем пацанам, которые там остались. Дай Бог, чтобы следующая наша встреча состоялась в концертном зале, в других костюмах и в окружении близких и родных», — прокомментировал артист.

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