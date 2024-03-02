Новый альбом Пугачевой: последние новости, критика, признание Примадонны

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева в своем новом альбоме «P. S.» раскрыла, что для нее является самой большой наградой. Какие последние новости о сборнике артистки, почему его критикуют, за что хвалят?

Что сказала Пугачева поклонникам в новом альбоме

В альбом артистки под названием «P. S.», который вышел 1 марта, вошли как live-версии песен из прощального концерта в Кремле в 2019 году, так и новые композиции: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Святая ложь», «Вольная», «Кругом голова» и другие.

В конце концертной записи звучит обращение Пугачевой. Как признается певица, самой большой наградой для нее является любовь зрителей.

«Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не жду», — говорит Пугачева.

За что критикуют новый альбом Пугачевой

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что выход нового альбома Пугачевой на сегодняшний день не является событием для российского шоу-бизнеса. По его мнению, Пугачева продолжит выпускать песни, однако большинство поклонников может от нее отвернуться.

«На этом ее творчество не закончится. Она будет делать песни, другой вопрос, что большее количество фанатов, которое ее боготворило, мне кажется, им это особо не интересно, потому что своей позицией она очень многих своих слушателей от себя отвернула. Выход альбома Пугачевой на сегодняшний момент не является событием в шоу-бизнесе», — считает Рудченко.

Музыкальный обозреватель издания «Газета.ru» Владимир Полупанов выразил мнение, что новым альбомом Пугачева пытается продемонстрировать активную деятельность и напомнить о своей значимости. По мнению эксперта, сборник готовился уже давно — задолго до начала спецоперации.

«Нельзя сказать, что Пугачева специально, вопреки всему выпустила его сейчас, когда огребла кучу хейта. Думаю, что она сделала это и для себя, и для публики, потому что многие люди, которые хейтят сегодня Пугачеву, не застали ее, когда она активно выступала, давала концерты, многие молодые люди знают ее просто как супругу Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)», — отметил обозреватель.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Мнения слушателей разделились. Одни комплиментарно отозвались о новом альбоме Пугачевой, другие подвергли его критике.

«Отвратительно и безвкусно, как и все ее последнее творчество. Только в 70-х еще можно было ее песни слушать», — пишет пользователь в комментариях к соответствующей новости в группе «Русская Музыка» в социальной сети «ВКонтакте».

При этом «P. S.» на настоящий момент собрал лишь 1521 лайков на сервисе «Яндекс. Музыка».

За что хвалят новый альбом Пугачевой

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что в новом альбоме Пугачевой много нового материала. По его словам, это не просто студийные записи, а хорошо обработанные, с исправленным вокалом композиции. Эксперт считает, что эта история напоминает ситуацию с итальянским артистом Адриано Челентано.

«В серьезном возрасте Челентано дал два больших шоу в прямом эфире в 2012 году, и после этого сразу выпустил большой концертный альбом с „причесанными“ версиями тех песен, которые исполнялись на концерте. Тогда все говорили, что история подошла к концу. Вот он ярко, громко хлопнул дверью, но после этого в творческой жизни Челентано было много интересного — альбом с певицей Мины Маццани, а в 2019 году каждую пятницу он выходил в прямом эфире со своим шоу. Я думаю, с Пугачевой прощаться не стоит. Это просто напоминание о себе», — сказал Бабичев в беседе с NEWS.ru.

Музыкальный критик полагает, что новый альбом Пугачевой особенно ценен в свете сегодняшних событий. По его мнению, каждый поклонник певицы будет по-другому вслушиваться в песни и искать скрытые смыслы.

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