Новую песню Моргенштерна и Элджея раскритиковали за плагиат

Российские рэперы Моргенштерн и Элджей записали вторую за год совместную песню. Поклонники обвинили музыкантов в плагиате.

Коллаборация получила название Lollipop. По словам слушателей, мелодия в треке очень похожа на мотив из композиции «Песенка» группы «Руки вверх». Песня была очень популярной, за рубежом даже появилась её кавер-версия на английском — All Around The World.

Многие поклонники рэперов хвалят их новую коллаборацию, однако отмечают, что мелодия скопирована, передаёт Starhit.

Песня крутая, но всё равно плагиат, — гласит один из комментариев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации. Видео во время премьеры в прямом эфире одновременно смотрели 200 тысяч человек.