Новости «голой» вечеринки 15 января: кто «слил» всех звезд и снимал видео

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Анастасия Ивлеева

Рэпер VACIO назвал главную виновницу в последствиях «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor 20 декабря. Кого и в чем обвиняет VACIO, кто снимал, а затем «слил» видео в Сеть, кого назвала виновником Ивлеева?

Кого VACIO назвал главным виновником скандала

Музыкант Николай Васильев, известный как VACIO, после «голой» вечеринки отбывает уже второй административный арест и готовится к возможной отправке в армию. Как сообщает Telegram-канал Mash, рэпер обвинил в своих бедах бывшую солистку «Блестящих» и ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову.

«Парень и его защита утверждают, что именно звезда 90-х Орлова, спрятавшая лицо под никабом (мусульманским женским головным убором, закрывающим лицо. — NEWS.ru), выискивала шок-контент в „Мутаборе“. По их версии, это она сняла и выложила то самое видео со стянутым с достоинства [VACIO] носком. В то же время сама полностью обошла неприятные для гостей последствия, не засветившись нигде», — пишет Mash.

Telegram-канал приводит аргументы адвоката в защиту VACIO: во-первых, сам рэпер точно не снимал это видео, поскольку он находится в кадре; во-вторых, сам он точно не выкладывал это видео в Сеть, потому что не имел к нему доступа. На телефоне Васильева ничего компрометирующего не нашли. А это значит, что обвинения в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» следует предъявлять не VACIO, а тому, кто выложил видео в Сеть.

Защита музыканта ходатайствовала о проведении экспертизы видео с полным оголением на «почти голой» вечеринке.

Ольга Орлова действительно была на «голой» вечеринке в ночь на 21 декабря. Она была одета довольно скромно: в кожаные штаны и прозрачную блузку на черный топ. Сделанные телеведущей фотографии — с камнем на бедрах Ивлеевой, с Лолитой, с Киркоровым — она одна из первых выложила в соцсети, откуда они широко разошлись по СМИ и Telegram. 25 декабря Орлова извинилась перед подписчиками в соцсетях.

«Мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше», — объявила она.

Кого обвинила Ивлеева

Защита Анастасии Ивлеевой также нашла аргумент, который оправдывает телеведущую. Как сообщает ТАСС, адвокат блогера Олег Елисеев в Лефортовском суде заявил, что ответственность за организацию и проведение «голой» вечеринки должна нести компания, которая занималась ее организацией. ИП Ивлеевой в данном случае выступило как заказчик мероприятия, а ивент-агентство является исполнителем.

«Голую» вечеринку в Mutabor устраивало ивент-агентство DEPARTÁMENT. Это одно из крупнейших агентств такого профиля в России. На своем сайте в разделе «Портфолио» ивент-агентство приводит фотографии с организованных им событий для Lamborghini и Bentley, BVLGARY и Breitling, Альфа-Банка и ВТБ.

Кому нужна «водолазка для извинений»

Скандал вокруг «голой» вечеринки породил новые тренды: кофта, в которой записывали извинения Лолита, Ивлеева и Киркоров, стала известна как «водолазка для извинений». Теперь аналогичный предмет гардероба продается на сайте объявлений за сумму от 50 тысяч руб.

Появились и основанные на этом меме дизайны: например, интернет-магазин дизайнера Кирилла Караваева продает «неводолазку для извинений» и «водоЛажку для извинений».

Что происходит с клубом Mutabor

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции от владельцев московского клуба Mutabor. Как сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы», жалоба на закрытие клуба сроком на 90 суток не была принята к рассмотрению, поскольку «являлась немотивированной».

Ранее суд закрыл клуб сроком на 90 суток (отсчитывая с 27 декабря). Владельцев клуба ООО «АРТ ЦЕНТР» признали виновными в нарушении социальных норм, поскольку, согласно результатам экспертизы, на «голой» вечеринке присутствовал «больной инфекционным заболеванием». Кроме того, специалисты Роспотребнадзора нашли в клубе «отсутствие термометров в складских помещениях, где хранится пиво, трещины и сколы на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов», сообщил «Коммерсант».

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