https://static.news.ru/photo/86b50494-5972-11ea-b595-fa163e074e61_660.jpg Фото: iamgeegun/instagram.com

Сын рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного как Джиган, прошёл иудейский обряд обрезания. Первый мальчик в семье музыканта и модели Оксаны Самойловой родился 18 февраля.

Джиган опубликовал снимок с раввином, который провёл обряд в Майами. Семья музыканта и модели переехала в США за несколько месяцев до рождения сына, которого назвали Давидом-Денисом.

Джиган и Самойлова теперь родители четырёх детей, сообщает StarHit.

Как писал NEWS.ru, роды прошли в частной клинике в Майами.