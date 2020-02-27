Сын рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного как Джиган, прошёл иудейский обряд обрезания. Первый мальчик в семье музыканта и модели Оксаны Самойловой родился 18 февраля.
Джиган опубликовал снимок с раввином, который провёл обряд в Майами. Семья музыканта и модели переехала в США за несколько месяцев до рождения сына, которого назвали Давидом-Денисом.
Джиган и Самойлова теперь родители четырёх детей,
Как писал NEWS.ru, роды прошли в частной клинике в Майами.
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