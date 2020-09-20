Нового парня Ирины Шейк заметили с её дочкой от Купера

https://static.news.ru/photo/77408512-fb5f-11ea-bf11-fa163e074e61_660.jpg Вито Шнабель Фото: SMG/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Журналисты в США заметили, как новый парень супермодели российского происхождения Ирины Шейк арт-дилер Вито Шнабель гуляет вдвоём с дочерью возлюбленной от предыдущего брака с голливудской звездой Бредли Купером. Девочка по имени Лея теперь много времени проводит с бойфрендом мамы.

Арт-дилер и супермодель раскрыли миру свои отношения ещё во время карантина. До этого Шнабель был известен как человек, встречающийся с самыми красивыми женщинами из Голливуда. У него были романы с Деми Мур, Лив Тайлер, Эль Макферсон, Хайди Клум и бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Хёрд. Самыми серьёзными отношениями мужчины до Шейк были с Клум. Пара даже собиралась пожениться. Однако браку не довелось быть заключённым, так как Шнабель много раз был публично замечен в компании других девушек.

С Шейк роман арт-дилера длится, по официальной версии, всего несколько месяцев. Видимо, у пары всё серьёзнее, чем ожидалось.

Неизвестно, как к этой ситуации относится Брэдли Купер: если чувства к бывшей жене и угасли, то ревностное отношение по отношению к дочке вполне уместно, пишет портал Teleprogramma.

Как передавал NEWS.ru, Ирина Шейк подала в суд на рэпера Владимира Горяинова.

Недавно молодой человек опубликовал песню, в которой пел: «Я делаю милкшейк на лицо Ирины Шейк». Эта строчка не понравились знаменитости, и спустя какое-то время начинающему артисту пришла повестка в суд, о чём он сообщил в социальной сети.