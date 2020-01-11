https://static.news.ru/photo/010c4988-3541-11ea-9ed9-fa163e074e61_660.jpg Мерьем Узерли Фото: meryemuzerlimeryem/instagram.com

Бежевое полупрозрачное платье, в котором турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли появилась на вручении премии «Человек года», назвали «трендом сезона — 2020».

Звезда «Великолепного века» прилетела в Стамбул на вручение награды из Берлина. Однако внимание многих присутствующих было приковано не столько к ней, сколько к её платью, пишет Rusturkey.com. Артистка удачно совместила в одном наряде и скромность, и сексуальность.

Как писал NEWS.ru, день стилиста прошёл в ТЦ «Холдинг Центр». Fashion-стилист Анна Гусева, работающая с певицей Ёлкой, Бурито, Иракли, Queens и другими звёздами, объяснила покупателям, что в наступающем сезоне будут модны анималистичные принты, будуарный шик, неоклассика, асимметрия и многослойность. По словам Гусевой, можно смело покупать шубу из цветного меха, объёмный пуховик, высокие сапоги, свитера крупной вязки, а также не сдающие позиций юбки-карандаши, брючные костюмы, жакеты с акцентом на плечах.