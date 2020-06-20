Новое фото Баскова после самоизоляции покорило поклонников певца

Российский певец Николай Басков опубликовал в Сети две фотографии — до и после режима самоизоляции. «Золотой голос» страны сильно изменился. Недавно он рассказал телеведущему Ивану Урганту, что похудел на 16 килограммов.
До карантина и после. Ксения Собчак меня теперь тоже не узнает, — написал исполнитель на своей странице в Instagram.
В комментариях под снимками юзеры отметили, что их кумир находится в замечательной форме. Один фанат Баскова пошутил, что музыкант «после февральских съёмок отъелся, знал, что придётся пояс затянуть».
Брутал.
При этом ты безоговорочно всегда красавец.
Какой пупсик слева. :)) Всегда и везде красивый.
Я заново влюбилась. Это вообще законно быть таким красивым???
Николай Басков — эстрадный и оперный певец, телеведущий, народный артист России (2009), многократный лауреат премии «Золотой граммофон».
Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Владислав Сташевский очень редко появляется на публике, не даёт интервью и не выходит на светские мероприятия. Однако для Максима Галкина артист решил сделать исключение и согласился прийти на съёмки программы «Сегодня вечером» на Первом канале.
В январе Сташевский отметил 46-летие и по этому поводу решил сменить имидж на более молодёжный. Он выбрил виски и отпустил бороду.