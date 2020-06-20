Новое фото Баскова после самоизоляции покорило поклонников певца

https://static.news.ru/photo/c0f996d8-b2dc-11ea-9bb5-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: nikolaibaskov/instagram.com

Российский певец Николай Басков опубликовал в Сети две фотографии — до и после режима самоизоляции. «Золотой голос» страны сильно изменился. Недавно он рассказал телеведущему Ивану Урганту, что похудел на 16 килограммов.

До карантина и после. Ксения Собчак меня теперь тоже не узнает, — написал исполнитель на своей странице в Instagram.

В комментариях под снимками юзеры отметили, что их кумир находится в замечательной форме. Один фанат Баскова пошутил, что музыкант «после февральских съёмок отъелся, знал, что придётся пояс затянуть».

Брутал.

При этом ты безоговорочно всегда красавец.

Какой пупсик слева. :)) Всегда и везде красивый.

Я заново влюбилась. Это вообще законно быть таким красивым???

Николай Басков — эстрадный и оперный певец, телеведущий, народный артист России (2009), многократный лауреат премии «Золотой граммофон».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Владислав Сташевский очень редко появляется на публике, не даёт интервью и не выходит на светские мероприятия. Однако для Максима Галкина артист решил сделать исключение и согласился прийти на съёмки программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

В январе Сташевский отметил 46-летие и по этому поводу решил сменить имидж на более молодёжный. Он выбрил виски и отпустил бороду.