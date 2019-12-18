Российская юмористка Клара Новикова прокомментировала слова художественной руководительницы московского театра «Современник» Галина Волчек, осудившей артистов, которые уходят из театра в кино «за длинным рублём».
Новикова назвала счастьем, когда артист работает на несколько фронтов, и работа ей важна,
Галина Борисовна это хорошо знает на практике. Наверняка есть случаи, когда это очень мешает. Но срывать спектакли, даже если день рождения близкого человека, нельзя. Я могу заранее спрогнозировать, попросить не занимать такое-то число. Но всё-таки у меня приоритет — работа, — сказала актриса.
Она привела в пример актёра Даниила Спиваковского, работающему и в кино, и в театре, и которому приходится очень трудно.
Вместе с тем Новикова отметила, что у Волчек действительно могут срываться работа, если кто-то из актёров не появляется на репетиции.
В июне Клара Новикова заявила, что была возмущена слухами об обнаруженном у неё раке. Она рассказала, что хотела найти журналистку, которая написала о ней такую статью, однако это ей не удалось.
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