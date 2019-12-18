https://static.news.ru/photo/2d728e4a-226f-11ea-bb57-fa163e074e61_660.jpg Клара Новикова Фото: АГН «Москва»

Российская юмористка Клара Новикова прокомментировала слова художественной руководительницы московского театра «Современник» Галина Волчек, осудившей артистов, которые уходят из театра в кино «за длинным рублём».

Новикова назвала счастьем, когда артист работает на несколько фронтов, и работа ей важна, сообщает «Телепрограмма».

Галина Борисовна это хорошо знает на практике. Наверняка есть случаи, когда это очень мешает. Но срывать спектакли, даже если день рождения близкого человека, нельзя. Я могу заранее спрогнозировать, попросить не занимать такое-то число. Но всё-таки у меня приоритет — работа, — сказала актриса.

Она привела в пример актёра Даниила Спиваковского, работающему и в кино, и в театре, и которому приходится очень трудно.

Вместе с тем Новикова отметила, что у Волчек действительно могут срываться работа, если кто-то из актёров не появляется на репетиции.

В июне Клара Новикова заявила, что была возмущена слухами об обнаруженном у неё раке. Она рассказала, что хотела найти журналистку, которая написала о ней такую статью, однако это ей не удалось.