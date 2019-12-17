Новая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова думает родить юмористу наследника. Об этом рассказали друзья артиста, которые в курсе планов новобрачной.
Татьяна также подписалась на специализированные аккаунты в соцсетях: они посвящены воспитанию детей и покупкам детской одежды через Интернет. Имеется в этой подписке и страница престижного московского роддома,
Друзья Петросяна также поделились подробностями свадьбы артиста. Пышного торжества не было, молодые расписались в Кутузовском ЗАГСе. Фамилию 30-летняя невеста менять не стала. Обручальное кольцо, полученное невестой из рук статусного жениха, эксперты оценивают не как самое дорогое: оно стоит не более 250 тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая любовница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые обратилась к своим подписчикам в социальной сети после появления в СМИ слухов о свадьбе артиста. Она написала сообщение, обращённое как к недоброжелателям, так и к тем, кто поддерживал её в дни травли.
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