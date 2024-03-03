Новая песня Пугачевой довела Собчак до слез Собчак заявила, что новая песня Пугачевой довела ее до слез

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая и журналист Ксения Собчак призналась, что новая песня народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня» довела ее до слез. Она оставила комментарий под публикацией мужа певицы Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что это прекрасная композиция.

Прекрасная песня. Слезы на глазах, — написала Собчак.

Комментарий под постом Галкина, в котором он опубликовал полный клип на песню Пугачевой, также написала телеведущая Лера Кудрявцева. По ее словам, композиция артистки тоже вызвала у нее слезы на глазах. Кроме этого, свою реакцию под постом шоумена оставил племянник солиста группы «Иванушки Интернешнл» Сергей Григорьев-Апполонов, выступающий под псевдонимом Grey Wiese.

Российский продюсер Иосиф Пригожин ранее признался, что не будет слушать новую песню Пугачевой. По его словам, он никогда не был фанатом певицы и увлекается совершенно другой музыкой, в том числе работами своей супруги Валерии. При этом он подчеркнул, что всегда уважал статус Примадонны и ее талант. Пригожин считает, что артистка умеет привлекать к себе внимание и является «гениальной пиарщицей».