Девушка солиста Little Big увезла его в сибирскую глубинку

Вокалистка российской панк-рейв-группы Little Big и новая пассия солиста коллектива Ильи Прусикина Софья Таюрская привезла возлюбленного отдыхать в сибирскую глубинку. Они собирают лесную землянику, делают селфи с сельчанами и загорают на пляже, передаёт KP.RU.

Всё! Мы уехали в отпуск... в Сибирь, — написала девушка в сторис своего Instagram.

Пара предпочла Мальдивам и лазурному пляжу деревню бабушки Софьи. Последние два дня вокалистка Little Big рассказывает об отдыхе в Осе, на своей малой родине. Прусикин уже прогулялся с девушкой по селу, снял ролик возле стелы «Я люблю Осу» и искупался в Братском водохранилище.

Знаменитости не стали скрываться от поклонников: Илья и Софья загорали, лёжа возле машины на пляже, где отдыхают все местные жители. Безусловно, фанаты не упустили своих кумиров: в Instagram становится всё больше фотографий с отметками аккаунтов артистов.

В прошлом году стало известно, что Ильич и певица Ирина Смелая (Tatarka) разводятся. Пара не стала хранить причины в секрете, заявив, что они приняли это решение из-за высокой занятости и постоянных разъездов музыканта. Слухи о романе Ильича появились почти сразу. Поклонники начали предполагать, что у фронтмена Little Big роман на стороне с Таюрской. Знаменитости никак не реагировали на разговоры за спиной до недавнего времени.

Молчание прервала Софья. В интервью Ксении Собчак она впервые ответила на слухи, подтвердив роман с Прусикиным. Позже музыкант раскрыл в разговоре с комиком Данилой Поперечным подробности их отношений.