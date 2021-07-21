Девушка солиста Little Big увезла его в сибирскую глубинку

Вокалистка российской панк-рейв-группы Little Big и новая пассия солиста коллектива Ильи Прусикина Софья Таюрская привезла возлюбленного отдыхать в сибирскую глубинку. Они собирают лесную землянику, делают селфи с сельчанами и загорают на пляже, передаёт KP.RU.
Всё! Мы уехали в отпуск... в Сибирь, — написала девушка в сторис своего Instagram.
Пара предпочла Мальдивам и лазурному пляжу деревню бабушки Софьи. Последние два дня вокалистка Little Big
Знаменитости не стали скрываться от поклонников: Илья и Софья загорали, лёжа возле машины на пляже, где отдыхают все местные жители. Безусловно, фанаты не упустили своих кумиров: в Instagram становится всё больше фотографий с отметками аккаунтов артистов.
В прошлом году стало известно, что Ильич и певица Ирина Смелая (Tatarka) разводятся. Пара не стала хранить причины в секрете, заявив, что они приняли это решение из-за высокой занятости и постоянных разъездов музыканта. Слухи о романе Ильича появились почти сразу. Поклонники начали предполагать, что у фронтмена Little Big роман на стороне с Таюрской. Знаменитости никак не реагировали на разговоры за спиной до недавнего времени.
Молчание прервала Софья. В интервью Ксении Собчак она впервые ответила на слухи, подтвердив роман с Прусикиным. Позже музыкант раскрыл в разговоре с комиком Данилой Поперечным подробности их отношений.