«Новая Фабрика звезд»: последние новости, уход Канделаки, жалобы участников

Фото: Пресс-служба ТНТ

Лео Канделаки

На телеканале ТНТ 10 марта показали второй выпуск «Новой Фабрики звезд», по итогам которого проект покинули первые участники. Кто из конкурсантов ушел, как Сергей Шнуров подколол Сергея Жукова, какие песни прозвучали, на что жаловались участники новой «Фабрики»?

Кто покинул «Новую Фабрику звезд»

По итогам второго эпизода «Новой Фабрики звезд» первыми номинантами на вылет стали Полина Быковская и Александр Малахов (команда Сергея Жукова), Лео Канделаки и Никита Уфимцев (команда Сергея Шнурова).

Члены жюри Егор Дружинин, Анна Хилькевич, Зураб Матуа и Андрей Аверин, а также наставники Жуков и Шнуров спасли Быковскую, а участники проекта отдали большинство голосов за Канделаки. Однако сын гендиректора ТНТ Тины Канделаки решил отдать все свои 10 звезд Уфимцеву и покинул «Новую Фабрику звезд». Таким образом, первыми из проекта ушли Малахов и Канделаки.

Как Шнуров подколол Жукова на «Новой Фабрике звезд»

Во втором выпуске, который вели Регина Тодоренко и Тимур Родригез, конкурсанты исполнили популярные композиции своих наставников. Габриэлю Александрову из команды Жукова достался хит группы «Руки Вверх!» «Он тебя целует». После его выступления Шнуров не упустил случая иронично высказаться в адрес коллеги, припомнив и другие его песни.

Фото: Пресс-служба ТНТ Сергей Шнуров

«Сколько же у тебя в жизни происходило нелепости с любовью. То ты мучился от боли со своей любовью, то какой-то там Лешка тебе дорожку перешел. В общем, тяжелая судьба была у Сергея Жукова. Хочется ему сказать, что эта судьба отразилась в таких великолепных, не побоюсь этого слова, песнях», — заявил музыкант.

В свою очередь Жуков не без доли юмора оценил выступление подопечных Шнурова Софьи Полозовой и Александра Филина, которые спели хит группы «Ленинград» «Рыба моей мечты». Лидер «Руки Вверх!» отметил, что конкурсантам повезло с этой композицией, однако успех номера обеспечила не только сама песня.

«Это безусловный хит. В этой аранжировке, совсем другой, она стала звучать похоже на мою аранжировку, поэтому, наверное, так красиво все вышло. Вы сейчас сделали то, что можно назвать мастер-классом для ребят: убрать скованность и покайфовать на сцене», — указал Жуков.

Шнуров похвалил свои подопечных и подчеркнул, что такую аранжировку его хита они сделали совместно.

«Замечательно, ставлю вам пять с плюсом. Продолжайте в том же духе. Еще мне очень понравилась аранжировка, которую мы сделали совместно», — обратился к участникам лидер «Ленинграда».

На что жаловались участники «Новой Фабрики звезд»

Александр Филин из команды Шнурова во время рум-тура по звездному дому пожаловался, что ему негде спать. С такой же проблемой столкнулись и его коллеги — Габриэль Александров и Семен Полищук.

Филин выразил надежду, что вскоре продюсеры проекта решат эту проблему.

«Нам негде спать. Надеюсь, что продюсеры как-то решат эту проблему», — обратился начинающий артист к авторам шоу.

Фото: Пресс-служба ТНТ «Новая Фабрики звезд»

Что известно о «Новой Фабрике звезд», когда выходит

Премьеры выпусков «Новой Фабрики звезд» проходят каждую субботу на ТНТ в 17:00 по московскому времени. Кроме того, зрители могут следить за буднями участников проекта ежедневно в рамках реалити, которое выходит на канале в 09:00 под названием «Новая Фабрика звезд. Дневники». Показаны будут не только вокальные тренировки конкурсантов, но и их жизнь в доме.

За победу в «Новой Фабрике звезд» боролись 17 участников, теперь их осталось 15. Сейчас в команду Жукова входят Семен Полищук, Нонна Еганян, Александр Круг, Камилия Насретдинова, Дарья Кочнева, Полина Быковская и Габриэль Александров.

Состав команды Шнурова: Вадим Гладков, Эстер Горбадей, Мария Гордеева, Анастасия Ким, Аркадий Евтушенко, Александр Филин, Соня Полозова и Никита Уфимцев.

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