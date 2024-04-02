Ностальгия Галкина, замок в Грязи, Пугачева иноагент: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Global Look Press

Максим Галкин и Алла Пугачева

Муж народной артистки СССР Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в последние дни публикует большое количество ностальгических постов. Вернутся ли Примадонна и ее супруг в Россию, какие последние новости о них?

Что Галкин сказал о замке в Грязи

1 апреля Галкин на своей странице в социальных сетях поделился с подписчиками видео, в котором сообщил, что на вилле с садом и бассейном в курортной Кесарии (Израиль) в свободное от гастролей время занялся садоводством, выращивая апельсины, авокадо, маракуйю и лимоны.

Артист добавил, что раньше, проживая в Подмосковье, он выращивал помидоры, огурцы и другие овощи, которые по-прежнему растут на том участке. По словам Галкина, урожай не пропадает, поскольку его собирают новые жильцы. Подписчики шоумена увидели в заявлении Галкина намек на то, что продавать особняк звездная пара не планирует.

Музыкант Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что приобрел замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь и поселил там своих родственников, а также бывшую возлюбленную. Как уточнил экс-участник группы «Ленинград», сейчас в особняке проживают порядка 30 человек.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Какую ошибку совершила Пугачева

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Примадонна совершила большую ошибку, когда раскритиковала тех, кто не может уехать из России по разным причинам. По его мнению, этот жест Пугачевой не только разочаровал публику, но и вызвал у людей оторопь.

«Когда великая женщина, поющая „Живи спокойно, страна, я у тебя одна“, оставляет эту страну и уезжает за мужем — это понятно, но она совершает большую ошибку, критикуя всех, кто остался и кто не может себе позволить уехать по многим причинам. И то, что эта умная женщина позволила себе сделать за последние два года, вызывает оторопь, потому что это не соответствует ее образу и масштабу личности, это разочаровало и уже неинтересно», — считает Пригожин.

Он добавил, что Пугачева была «терминатором» и диктатором в отрасли шоу-бизнеса, главной «мафиози», очень влиятельным человеком в стране, едва ли не наравне с президентом, и она могла бы сохранить свое влияние вплоть до настоящего момента, однако сделала другой выбор.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иосиф Пригожин

Вернется ли Галкин на Первый канал

1 апреля шоумен написал в своих социальных сетях, что с благодарностью вспоминает годы работы на шоу «Лучше всех!», выходившем на протяжении нескольких лет на Первом канале. Артист назвал эту программу лучшей передачей на российском телевидении.

Галкин рассказал, что с большим удовольствием пересматривает фрагменты шоу, и пообещал делиться с подписчиками и поклонниками вырезками из него в своих социальных сетях. Всем причастным к работе над программой юморист передал пламенный привет.

В середине марта продюсер и бывший муж Пугачевой Евгений Болдин высказал мнение, что спустя некоторое время россияне смогут простить Примадонну, уехавшую за границу, однако Галкин, скорее всего, получить прощение не сможет.

«Алла всегда была патриоткой. Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят [в России]. Со временем. Многих не простят. Галкина, Валерия Меладзе не простят. Телевизионных деятелей, которые убежали, тоже не простят», — полагает Болдин.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Телеведущий Максим Галкин (в центре) во время съемки телевизионной передачи Первого канала «Точь-в-точь»

Станет ли Пугачева иноагентом

27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Примадонны лицом, аффилированным с иностранным агентом.

Бородин отмечал, что аргументов в пользу такого решения несколько. В этом перечне и отъезд Примадонны в Израиль, и ее «антироссийская позиция», и поддержка Галкина.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о возможном наделении певицы таким статусом. По его словам, никаких официальных заявлений на эту тему не было.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Виталий Бородин

Где сейчас Пугачева и Галкин

Галкин сейчас находится в гастрольном туре по Израилю. Завтра, 3 апреля, он выступит с сольной программой в Иерусалиме.

Местоположение Пугачевой неизвестно. После отъезда из России она вместе с Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри обустроились в Израиле, однако в октябре прошлого года семья переехала на Кипр. В своем последнем видеообращении она прокомментировала тему возвращения, заявив, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России.

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