Носорог-Туриченко рассказал, кто скрывается в Змее на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/7b768346-a31d-11eb-95ac-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из программы шоу "Маска"

Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога на шоу «Маска», рассказал, кто скрывается в Змее. Свою версию артист озвучил во время прямого эфира в своём микроблоге.

Поклонников солиста «Иванушек» больше всего интересовал единственный оставшийся женский персонаж проекта. Многие предположили, что это может быть Вера Брежнева. Однако, артист засомневался в этой версии.

Я видел её за кулисами, она мельче, чем Вера Брежнева. Такая прям миниатюрная, — поделился впечатлениями Туриченко.

Поклонники музыканта высказали версию о том, что так прекрасно выступать может Полина Гагарина. С этим Носорог согласился, добавив, что уже сам не раз подозревал известную исполнительницу в участии в самом рейтинговом проекте на отечественном ТВ. Косвенно артист подтвердил и версию жюри, которые не раз называли Гагарину в качестве героини шоу.

Но больше всего музыканта разочаровала версия о том, что под маской Змеи может скрываться Грановская.

О, нет, точно не Грановская! Мы же знаем, какая у Грановской отличительная черта. Это не Грановская. И я видел, — заверил фанатов Туриченко.

Как сообщалось ранее, шоу «Маска» побило собственный рекорд и стало самым рейтинговым на отечественном телевидении за последние несколько лет. Рейтинг выпуска, вышедшего в воскресенье, 18 апреля, составил 7,2%, доля в аудитории 18+ — 22,7.