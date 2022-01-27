«Нормальные деньги»: Барецкий раскрыл свой заработок ведущего в поп-ММА

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Артист Гоген Солнцев в разговоре с NEWS.ru заявил, что согласился бы «подраться» в поп-MMA с балериной Анастасией Волочковой, телеведущей Эвелиной Блёданс и с актёром Никитой Джигурдой. Последнего Солнцев назвал «поганым алкоголиком». Недавно шоумен провёл поединок с моделью Алёной Пискун под эгидой промоушена Epic Fighting, однако исход боя раскрыть отказался.

Вы знаете, для меня этот бой с Пискун стал экспериментом. Не знаю, удался он или нет. Если это поганый Джигурда — алкоголик, то я с удовольствием ему набью морду. Если...