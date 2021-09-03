Норкин женился во второй раз через год после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз спустя год после смерти своей супруги Юлии. Кадры с торжества он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

Как стало известно, знаменитость взял в жёны свою давнюю подругу Ирину Бородину. Стоит заметить, что ещё до церемонии бракосочетания Норкин публиковал снимки вместе со своей, как оказалось, невестой. Само торжество, судя по фото, прошло достаточно скромно — пара обменялась кольцами в довольно сдержанных нарядах.

Так, Бородина появилась в кадре в строгом платье-футляре, дополнив образ лаконичной подвеской и остроносыми туфлями на шпильке. В свою очередь, телеведущий присутствовал на церемонии в классическом чёрном костюме с бабочкой.

Церемония бракосочетания прошла в кругу близких людей и была лишена лишнего пафоса. Про Ирину Бородину известно, что она в своё время окончила питерский педагогический университет имени Герцена. Ей уже почти 60 лет.

Ранее телеведущий Андрей Норкин уличил звёзд российского шоу-бизнеса в имитации роскошной жизни ради привлечения подписчиков.