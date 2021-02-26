Норкин высмеял желание Сигарева «обескровить» власть спонсированием кино

https://static.news.ru/photo/3127cedc-7841-11eb-8f3e-96000091f725_660.jpg Андрей Норкин Фото: andreynorkin.ru

Телеведущий Андрей Норкин с юмором ответил Василию Сигареву, оправдывающему готовность брать деньги у государства на свои фильмы желанием лишить «пропаганду» средств. Режиссёр известен своими картинами «Жить», «Страна ОЗ» и «Волчок». Он часто критикует действующую власть в РФ, однако преследует «высокую цель» — лишить материальных ресурсов идеологических оппонентов.

Норкин принял слова Сигарева на свой счёт, так как работает на НТВ. С определённой долей иронии журналист похвалил его за логику и сравнил её с ироничными шутками времён перестройки. Ведущий предположил наличие сарказма в словах Сигарева, но допустил, что тот говорит вполне серьёзно и не будет против, если производство своих следующих лент оплатят из средств налогоплательщиков.

Здесь я просто аплодирую. Когда заканчивался Советский Союз, в перестроечное время, было модно ругать КПСС, ВЛКСМ и остальное. И тогда ходила такая шутка — чуть ли не плакаты рисовали: «Чем больше водки выпьет советский комсомолец, тем меньше водки достанется уличному хулигану». Поэтому, значит, надо пить больше водки. А, может, я не понимаю? Может, это сарказм? — заявил Норкин в эфире НТВ.

Журналист отметил, что талантливым творцам не обязательно заниматься только провластными произведениями для получения господдержки. Но ведущий сомневается, что большая часть критиков ситуации в России соответствуют определению и статусу «творца».

Накануне Норкин в беседе с NEWS.ru предположил, что антироссийские высказывания молодых актёров Александры Бортич и Павла Табакова не скажутся на их дальнейшей карьере в РФ. В то же самое время ведущий подчёркивает, что ему трудно объяснять поступки других людей, а творческие люди всегда более рефлексирующие, чем остальные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Норкин присоединился к группе критикующих актрису Александру Бортич. До этого на звезду сериала «Полицейский с Рублёвки» обрушились в Сети за её поддержку недавних акций протеста. В эфире НТВ он прокомментировал слова актрисы о несогласованных акциях и «тяжёлой» жизни в РФ. По его мнению, многие россияне впервые узнали об актрисе только после выхода скандального интервью с её участием журналисту Юрию Дудю и реакции на него известных персон.