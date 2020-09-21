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Нонна Гришаева показала редкое фото младшего сына

08:38, 22 сентября 2020 39
Нонна Гришаева Нонна Гришаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Нонна Гришаева порадовала поклонников снимком младшего сына Ильи. Сын актрисы и её мужа, коллеги Александра Нестерова, запечатлён за ноутбуком.

Мальчику сейчас 13 лет, недавно он окончил музыкальную школу в Троицке, о чём сам написал в личном блоге. Поклонники восхитились тем, как вырос сын Гришаевой, и отметили его сходство с отцом.

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Мой сын по воскресеньям получает ответы на очень интересные вопросы: откуда берутся мысли и когда сделают вечный двигатель, зачем учёным нужна этика и что будет, если у роботов появятся эмоции, кто такие мигранты и почему айфон столько стоит? Дети и учёные обсуждают эти и многие другие вопросы в Университете детей — образовательном проекте Политеха, — похвалилась актриса.

К слову, сама Нонна Гришаева накануне побывала на премьере мюзикла «День влюблённых» в компании супруга. Она нарядилась в чёрное платье в мелкий горох, интересного вида ботильоны и жакет-кимоно. Нестеров сопровождал супругу в джинсах, пиджаке и с повязанным на шее шарфом.

@grishaevanonna

В браке с коллегой Гришаева живёт уже 14 лет. У неё также есть 24-летняя дочь Анастасия от первого брака.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Нонна Гришаева призналась, что тяжело переживает известие о смерти ведущего «Русского лото» Михаила Борисова, так как он не раз помогал ей.

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