Нонна Гришаева назвала имя артиста, с которым легла в постель ради роли

https://static.news.ru/photo/3151965c-6f9c-11eb-b74b-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актриса Нонна Гришаева рассказала, с кем из своих коллег она согласилась оказаться в кровати ради съёмок в фильме. Им оказался близкий друг звезды телеведущий Александр Олешко.

Гришаева призналась, что во время съёмок откровенной сцены им было очень смешно. При этом Олешко оказался единственным актёром, с кем Гришаева согласилась на интимную сцену.

Любимица публики поведала, что по сценарию в картине «Мужчина с гарантией» у них с телеведущим были серьёзнейшие сцены «на разрыв». А когда снимали эротическую сцену, Нонна и Александр всё же не были абсолютно голыми.

С другими актёрами постельные сцены я играть отказывалась, — подчеркнула Гришаева в эфире НТВ.

49-летняя артистка отметила, что сейчас ей перестали предлагать откровенные сцены в силу возраста и она очень этому рада. А вот комедия, о которой шла речь, появилась в прокате в 2012 году.

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