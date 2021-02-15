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Нонна Гришаева назвала имя артиста, с которым легла в постель ради роли

17:30, 15 февраля 2021 265
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актриса Нонна Гришаева рассказала, с кем из своих коллег она согласилась оказаться в кровати ради съёмок в фильме. Им оказался близкий друг звезды телеведущий Александр Олешко.

Гришаева призналась, что во время съёмок откровенной сцены им было очень смешно. При этом Олешко оказался единственным актёром, с кем Гришаева согласилась на интимную сцену.

Любимица публики поведала, что по сценарию в картине «Мужчина с гарантией» у них с телеведущим были серьёзнейшие сцены «на разрыв». А когда снимали эротическую сцену, Нонна и Александр всё же не были абсолютно голыми.

С другими актёрами постельные сцены я играть отказывалась, — подчеркнула Гришаева в эфире НТВ.

49-летняя артистка отметила, что сейчас ей перестали предлагать откровенные сцены в силу возраста и она очень этому рада. А вот комедия, о которой шла речь, появилась в прокате в 2012 году. 

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